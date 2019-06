Fire nye anmeldelser i Svendborg mandag: Tandlæge, virksomhed og to huse ramt af indbrud

Svendborg: En tandlæge, en virksomhed og to private husejere så sig nødsaget til at ringe til politiet og anmelde et indbrud mandag morgen. Den første anmeldelse tikkede ind hos Fyns Politi klokken 6.15. Ejeren af et hus på Øksenbjergvej kunne se, at der i løbet af natten havde været indbrud. Vedkommende kunne konstatere, at en eller flere tyve var sluppet afsted med en computer af mærket Apple, kontanter og sølvbestik. Ifølge døgnrapporten var indbruddet sket gennem et vindue i kælderen, som var brudt op med et koben. Der var spor af tyven i alle rum i huset, ligesom skabe og skuffer var blevet åbnet.

Knuste vindue hos tandlæge En eller flere gerningsmænd har også været på spil hos en tandlæge i Sankt Nicolai Gade. Her er en rude knust, hvilket gjorde det muligt at åbne vinduet ved at løsne to hasper. Efterfølgende var der spor fra skosåler i alle rum, og skabene stod åbne. Tandlægen mangler en hvid og sort bordlampe og flere sæt nøgler.

Stort parti gasflasker På Jönköpingvej konstaterede folk i virksomhed mandag morgen, at de var blevet en hel del gasflasker fattigere. I løbet af weekenden har ukendte gerningsmænd klippet hul i hegnet ind til pladsen. Herfra havde de fjernet cirka 20 gasflasker, der hver især vejede mellem 5 og 10 kilo. Sidste anmeldelse tikkede ind hos Fyns Politi klokken 8.45. Det var ejeren til et hus i Frøvænget, der lige havde opdaget, at der i løbet af søndag og natten til mandag havde været indbrud. Det var for tidligt at sige, hvad der manglede. Ifølge døgnrapporten er indbruddet begået med et redskab med en bredde på 40 mm, formodentlig et koben.