Fik nok efter et halvt år: Ullemose opgiver omstridt formandspost

Dorthe Ullemose træder efter et halvt år tilbage som formand for Svendborg Kraftvarme. For et år siden kæmpede hun for posten, der var medvirkende årsag til, at DF-gruppen blev sprængt.

- Dorthe Ullemose havde antydet overfor mig, at hun havde travlt og svært ved at nå de mange møder, og på et tomandsmøde i november blev vi enige om at bytte, så jeg igen bliver formand, fortæller Ove Engstrøm, der også var formand for selskabet i sidste valgperiode.

Hun overtog formandsposten den 25. maj sidste år, men har nu bedt næstformand Ove Engstrøm (K) overtage hendes post, og han har indvilget i at overtage ansvaret fra 1. januar. Aftalen blev indgået på et møde i november.

Dorthe Ullemose insisterede i konstitueringsforhandlingerne dengang på, at hun ville have den lønnede formandspost i Svendborg Kraftvarme, men efter blot et halvt år har hun nu fortrudt.

Det var nemlig netop den post, der i de politiske forhandlinger efter valget for et år siden var med til at lægge kimen til de voldsomme stridigheder, der sprængte den firemand store, nyvalgte DF-gruppe og efterlod Dorthe Ullemose alene tilbage.

Dansk Folkeparti får ved valget i 2017 valgt fire medlemmer til det nye byråd. Ved den interne fordeling af poster efter valget, bryder længere tids uro i partiet ud i lys lue. Det sker blandt andet, da spidskandidat og stemmesluger Dorthe Ullemose insisterer på, at hun vil have formandsposten i Svendborg Kraftvarme. Ullemose kræver i første omgang ud over posten som gruppeformand tre af partiets syv udvalgsposter samt formandsposten i kraftvarmeselskabet. Morten S. Petersen klager over fordelingen til partitoppen på Christiansborg, og Jens Munk meddeler dagen før det konstituerende møde i byrådet, at han vil stemme imod, hvis Ullemose tildeles formandsposten i Svendborg Kraftvarme. Den interne strid om poster udløser den ballade, der op til påske resulterer i, at gruppen bliver sprængt, og tre af de fire valgte bliver løsgængere. Dorthe Ullemose fastholder posten som formand for kraftvarmeselskabet og indtræder den 25. maj 2018. I november meddeler hun næstformand Ove Engstrøm (K), at hun ikke har tid til at passe posten, som han overtager ved årsskiftet.

Uden politisk indflydelse

Dorthe Ullemose forklarer, at posten som formand for Svendborg Kraftvarme har kostet mere tid end forventet. I selskabets forretningsorden fremgår det, at der bliver holdt fire årlige bestyrelsesmøder, men det har vist sig, at arbejdet har krævet mere arbejde af formanden. Det skyldes ikke mindst, at byrådet i august sidste år besluttede at afvikle selskabet frem mod 2024.

- Det betyder, at der er en del ekstra møder - blandt andet med Svendborg Fjernvarme - og det er Ove meget interesseret i, og da jeg også sidder på Christiansborg, synes jeg, det er mest ordentligt, at vi bytter kasketter. Han har en kæmpe interesse i det her og deltager i flere møder end mig, siger Dorthe Ullemose.

Du siger nej til posten et halvt år efter, du er startet. Burde du ikke dengang, du insisterede på at få posten, have undersøgt, hvilket arbejde der lå i den?

- Jeg siger ikke nej til den post, vi bytter bare roller, så jeg bliver næstformand og deltager i de møder, jeg kan. Vi bytter kasketter, og der er tale om en lille post uden nogen politisk indflydelse, siger Dorthe Ullemose.