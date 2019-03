Fik kun et liveshow: Blachmann sendte sydfynske veteraner ud af X-Factor

Det enlige orkester i TV2-konkurrencen blev sendt hjem til Svendborg, Tåsinge og Langeland efter X-Factors første liveshow.

Svendborg: Underholdningsprogrammet X-Factor har efter skiftet fra DR til TV2 åbnet scenen for orkestre, men efter sæsonens første liveshow blev konkurrencens eneste band sendt ud i mørket. Sydfynske Dr. Rolf og Kanylerne stod i farezonen på X-Factor-scenen fredag aften, og det endte med, at Thomas Blachmann skubbede veteranerne det sidste stykke ud over kanten. - Det har været en fantastisk oplevelse at spille og synge for jer. I har været et vidunderligt publikum. Det vil vi tage med os, for livet er jo ikke slut endnu, sagde forsanger og tekstforfatter Ole Rolf Lassen, mens bassisten Jens Holgersen supplerede: - Det har også været vidunderligt at få lov til at spille for de mange seere. Det er en unik chance, som vi har haft rigtig meget glæde af, sagde Jens Holgersen, inden bandet nåede at reklamere for en koncert i Vester Skerninge lørdag aften.

Det har været en fantastisk oplevelse at spille og synge for jer. I har været et vidunderligt publikum. Det vil vi tage med os, for livet er jo ikke slut endnu. Ole Rolf Lassen, Dr. Rolf og Kanylerne

Hele Danmark har lært sydfynske Dr. Rolf og Kanylerne at kende, efter at de sang sig videre i programmets første audition lige efter nytår. Fra venstre er det Henrik Baunkilde, Klavess Larsen, Ole Rolf Lassen og Jens Holgersen. Foto: Lasse Lagoni

En rigtig følelse Ole Rolf Lassen sang i sæsonens første liveshow sin egen sang, "Vi kan ikke lade være", og den fik ros af dommerne. Sanger og rapper Ankerstjerne talte om Leonard Cohen-dramatik, spændende og unikke momenter, men også om øjeblikke, der blev lidt for hyggelige. - Men hvor har jeg respekt for jer. Jeg synes, det er fedt, at formatet kan have jer med, sagde Ankerstjerne. Det var Thomas Blachmann enig i. Han roste Ole Rolf Lassens tekster. - Dine tekster, jeres univers og det, at I står her, det giver bare en rigtig følelse af noget, der er noget. Det er ikke noget, der er blevet lagt i hænderne og er blevet manipuleret rundt. Der er et eller andet over jer, som er fedt, fastslog Thomas Blachmann. Han sagde dog også, at Dr. Rolf og Kanylerne havde været bedre tidligere i X-Factor-sæsonen, og at de havde peaket. - Ja, det har I. For det I lavede til audition og ved five-chair challenge, det var bedre end det her. Sorry, sagde Thomas Blachmann.

To måneder i søgelyset Dr. Rolf og Kanylerne var også bookmakernes favorit til at forlade X-Factor som de første i årets dyst. Orkestret består udover Ole Rolf Lassen også af guitaristen Henrik Baunkilde, bassisten Jens Holgersen og trommeslager Klaves Larsen. Dr. Rolf og Kanylerne har spillet sammen i halvandet år, og Ole Rolf Lassen har ikke lagt skjul på, at han tilmeldte orkestret til X-Factor for at få eksponering. Det har det fået efter to måneder i søgelyset fredag efter fredag.