- Der har været enighed om, at det skulle have fortrin fremfor gode bud, hvis kirken på nogen måder kunne videreføres som kirke, siger Leif Damkjær, der afslører, at der var andre bud, der var væsentligt højere end buddet fra Matu Baptist Church.

Leif Damkjær fra menigheden i Svendborg oplyser, at det har været vigtigt for menighedsrådet, at kirken blev bevaret som kirke. Prisen har spillet en mindre rolle.

Den lukkede baptistmenighed i Svendborg valgte at sælge til trosfællerne fra Ringe, da de skulle vælge en køber blandt de syv indkomne bud ved en budrunde. Den såkaldte Matu-menighed lejer sig i øjeblikket ind på en husflidsskole og i et forsamlingshus på Midtfyn, men fra den 1. januar har de deres egen kirke.

Lille menighed

Der er omkring 55 børn og voksne i den midtfynske baptistmenighed, der kommer til at holde gudstjeneste i Svendborg hver søndag.

Desuden skal kirken bruges til forskellige møder og aktiviteter, og lokalerne er ikke fremmede for flere af medlemmerne af Matu Baptist Church. Antak Antak Luem, der er kasserer i den midtfynske menighed, fortæller, at flere medlemmer tidligere har været en del af menigheden i Svendborg.

- Vi kom til Danmark som flygtninge i 2006 og 2007, og flere af os tilhørte menigheden i Svendborg, indtil vi for to år siden lavede vores egen menighed, hvor vi fortrinsvis taler vores eget sprog og dialekt, fortæller Antak Antak Luem.

Det er svigtende medlemstal, der har fået Svendborg Baptistmenighed til at nedlægge sig selv og træffe beslutningen om at sælge kirken. Leif Damkjær fortæller, at der var mange interessante bud og fine beskrivelser blandt de syv bud ved budrunden.

Han oplyser også, at Enhedslisten i Svendborg havde afgivet et bud på kirken, men altså ikke kom til fadet. Enhedslistens holdt den 28. november en ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne skulle tages stilling til, om partiet skulle afgive et bud, men resultatet har Enhedslisten aldrig ønsket at offentliggøre.