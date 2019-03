Festival i teatrets tegn i Ollerup

Ollerup: Teater, scener og kreative udfoldelser.

Fra fredag 15. marts til og med 16. marts afholdes den årlige Frie Teaterfestival, hvor alle er velkomne til at være med.

Festivalen er en weekend, hvor der er mulighed for at give sig i kast med skuespil, hvor forskellige teaterhold vil fremføre en bred vifte af teaterforestillinger på flere scener.

Den Frie Teaterfestival er den eneste af sin slags og så første gang dagens lys i 2011. Ideen blev skabt, da der var behov for et forum, hvor de mange teaterforestillinger, der bliver produceret rundt om på landets efter- og højskoler, kunne vises, og hvor man kunne have en inspirerende dag i teatrets navn. Det er Den Frie Lærerskole, der er arrangør.

Der er gratis entre. Fredag varer festivalen fra klokken 18 til 22. Lørdag fra 9 til 19. /limai