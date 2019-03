Svendborg: Sprogskolen Lærdansk inviterer alle indenfor til fernisering og livemusik den 27. marts klokken 11 til 11:30.

Her vil gæster kunne opleve tegninger trykt på tekstil af den ungarske kunstner Alexandra Hahn, der er elev på skolen.

- Det er en rigtigt god uddannelse, som jeg er meget glad og taknemmelig for. Derfor vil jeg gerne give noget igen. Det gør jeg gennem en fernisering med levende musik sammen med to af skolens andre elever Atefe på violin og Emmanuel på guitar. Derudover kan man også høre et par af mine ynglingssange med min mand Håkon, fortæller Alexandra Hahn i en pressemeddelelse.

Værkerne har tidligere været udstillet i New York, Budapest, Amsterdam, Cannes og Wien og snart også Svendborg./rashe