Fernisering i weekenden: Kunst på Frederiksø

Svendborg: Lørdag den 16. marts er der dømt kunst på Frederiksø.

I Kunsthallen "Ved siden af" kan du opleve udstillingen "Som om landskabet er noget derude", der består af individuelle værkserier af Peter Olsen og Mathias Sæderup, der er uddannet ved Det Jyske Kunstakademi, samt Thomas Bo Østergaard, der er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Udstillingen kan opleves frem til den 20 april, og ferniseringen vil finde sted fra klokken 16 til 19 på lørdag.

Også andre kunstværker blive præsenteret på havnen i weekenden. I udstillingsrummet du.al, som også ligger på Frederiksø, kan du opleve udstillingen Breed.

De to kunstnere Farid Salti og Javier Tapia, der begge er uddannet på Det Kongelige Kunstakademi, er gået sammen om udstillingen, hvor de gennem to særskilte installationer bruger objekter til at udtrykke forestillinger om samfund, tilpasning, race, biologi og arv. Her foregår ferniseringen udenfor fra klokken 16 til 18, og du kan opleve udstillingen frem til den 14. juni 2019. /HETJA.