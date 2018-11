Femte butik var endestationen: Stortyv snuppet i Svendborg Bycenter

Svendborg: Første gang gik det godt, og anden, tredje og fjerde gang ligeså.

Men til sidst gik det galt for en 30-årig mand, som var på visit i Svendborg Bycenter om eftermiddagen fredag den 23. november.

Ifølge Poul Hollensted, der er politiassistent ved Fyns Politi, forsøgte manden at stjæle et sæt høretelefoner i forretningen We Cover You klokken 16.20, hvilket han ikke slap godt fra.

Tyveriet blev opdaget af personalet, som sammen med en centervagt slog kloen i ham, og det viste sig, at de 1300 kroner dyre JVC-høretelefoner ikke var det eneste, han havde stjålet.

- Han var i besiddelse af tyvekoster fra fire af centrets butikker, så han er sigtet for i alt fem butikstyverier, siger Poul Hollensted om manden, som er fra Svendborg.

Den 30-årige blev anholdt og løsladt igen efter endt afhøring, og der venter ham nu et efterspil i form af en bøde - og muligvis også en betinget fængselsdom, oplyser Poul Hollensted.