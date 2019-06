Fem sydfynske valgdramaer du skal holde øje med i dag

Femte S-forsøg

Optællingen af de personlige stemmer vil vise, om Socialdemokratiet efter fire forgæves forsøg igen kan sende en kandidat fra Svendborgkredsen til Christiansborg. Den 27-årige debutant Bjørn Brandenborg har ført en energisk og meget synlig valgkamp, og der er lagt op til, at han skal kæmpe med Julie Skovsby (Assenskredsen) og Alexander Grandt Petersen (Odense Syd) om det femte S-mandat.

Det er strategien, at Bjørn Brandenborg skal trække mandatet i land med masser af personlige stemmer i sin egen kreds, og det kræver formentlig omkring 4000 personlige stemmer i Svendborg og på Langeland. Sidst det lykkedes en S-kandidat at få så mange personlige stemmer i Svendborgkredsen var ved valget i 1998, hvor Grete Schødts fik 5480 krydser på sin hjemmebane. Optællingerne onsdag aften pegede i den rigtige retning for Brandenborg, for han kunne se Socialdemokratiet tage 31 procent af stemmerne på Svendborg og Langeland.

Det bliver også spændende at se, hvor mange S-stemmer thurinskfødte Trine Bramsen henter på sin fødeegn. Ved hendes debutvalg i 2011 fik hun 537 stemmer, mens hun 2015 hentede 1171 krydser i Svendborgkredsen.