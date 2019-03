Fem forslag til weekenden på Sydfyn: Plademesse, teaterfestival og irsk folkefest

5) Til legebarnet

Har du siddet lidt for tungt i sofaen henover ugen, så byder weekenden også på god mulighed for at få rørt sig. I SG Huset i Svendborg inviteres der til Open Gym på søndag mellem klokken 10 og 14 på Ryttervej 70. Her kan du få lov at prøve kræfter med trampoliner og generel springgymnastik i gymnastikhuset. Arrangementet er åbent for alle størrelser og aldre og koster 40 kroner i entré.