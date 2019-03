Fem forslag til weekenden: Kampdag på cykelværkstedet, clairvoyance og dansefest

3) Til festaben

Er du lidt mere typen, der vil ud og kridte danseskoene, er der også noget for dig. Trypical Cumbia leverer latinofest på Under Uret lørdag den 9. marts fra klokken 22 med fri entré. I en cocktail af traditionel columbiansk cumbia og alt muligt andet, er der garanti for, at du får sved på panden til det store danseorkester.

- I pauserne og når bandet har spillet, tager DJ'en over og spiller reaggaeton, latin, pop, baille funk og Miami bass - alt det latinmusik, du kender, og ikke mindst alt det, du godt kunne tænke dig at kende, skriver Under Uret på dets hjemmeside.