Svendborg: De tonser rundt på bræt med hjul på i gader og stræder og på trapper og ramper, men der er meget mere i skateboardmiljøet end som så.

Og det skal gerne blive blotlagt, når der er skateboardfestival i Rundbuehallen på Frederiksøen fra 18. til 22. juni.

Blandt initiativtagerne og arrangørerne er den fynske fotograf Asbjørn Sand, og anledningen er, at han samtidig udgiver sin fotobog Slip, der giver et indblik i det skatermiljø, som Sand er vokset op med og i.

- Bogen er lavet over 10 år, og mens rammen er skateboarding, handler den reelt om spændet mellem ung og voksen. Om ungdomsliv og fællesskab og søgen og tvivl. Alt det, der er inde i skateboarding, siger Asbjørn Sand.

Det skulle den fem dage lange festival også gerne give et indblik i.

- Skateboardsporten giver en mulighed for et fællesskab, hvor man kan tale sammen på tværs af aldersgrupper og sociale skel, og sporten kan have en positiv indflydelse og hjælpe folk med at tage ansvar for sig selv. Det er de dele, som er mest interessante, men da de ikke viser sig så tydeligt frem, vil vi gerne vise dem på festivalen, siger fotografen, som i dag bor i København, men tidligere har boet i Odense.

- Så jeg er kommet meget i skateboardmiljøet dernede, og flere af billederne i bogen er også fra Svendborg. Derfor har vi valgt at lægge festivalen der, siger Asbjørn Sand.