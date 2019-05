Torsdag fejrede Lundeborg (næsten) 100 året for musikeren Ole Bager, der er kendt for Lundeborghymnen. Over 100 mennesker havde torsdag eftermiddag og aften trodset det dårlige vejr og klemt sig ind i smøgen på havnen for at høre lokale musikere spille kendingsmelodier på scenen.

- Han er indbegrebet af musikken Lundeborg. Og han var jo en af dem, der skabte miljøet her. Altså den her nede-på-jorden kultur, hvor vi stimler sammen og holder en god fest, sagde Gitte Pors, der er næstformand i Lundeborg Musikkultur.

Ikke nok var arrangementet årets åbning af havnens scene, der er en god efterligning af den berømte orange på Roskilde Festivalen. Det var også fejringen af folkemusikanten Ole Bagers 100 års fødselsdag . Eller næsten. Han blev 100 år for to år siden, men da havde man glemt at fejre ham. Men i år blev det altså til noget.

Sådan lød det i det første musikalske indslag leveret af John Rosenfeldt og datteren Ellinor til torsdagens arrangement i smøgen på Lundeborg Havn. Nok var det måske ikke stormvejr, men regnen silede ned over de mange fremmødte - særligt dem, der stod uden for teltdugens ly.

Lundeborg: - Det føles som solskin at stå her i midten af en storm.

Ove Bager var gøgler, musiker, viseforfatter og komponist og især kendt for Lundeborghymnen. Han optrådte sammen med Lasse og Mathilde og blev senere frontfigur i Fynsk Harmoniforvirring. Gruppen sang ved by- og havnefester, på festivaler, i radio og TV op gennem 1970'erne og 1980'erne.Sammen med Harmoniforvirringen solgte Ove Bager over 200.000 plader.Gennem 25 år var Ove Bager fast inventar på Midtfyns Festivalen. Som solist var han entertainer helt op i sin høje alderdom og optrådte blandt andet på plejehjem, ved firmafester og i forsamlingshuse. Ove Bager forlod gruppen i 1984, men optrådte lejlighedsvis som solist og indspillede i 1988 en soloplade med titlen "Blandede småkager".

Ove boede ved morbror

Hvor mange der præcist stod tæt forsamlet i smøgen, er svært at sige, men der blev i hvert fald talt til over 100 af undertegnede. Nogen var faldet over arrangementet ved et tilfælde. Det var 72-årige Frank Nielsen.

- Jeg er ny i området. Jeg flyttede til Gudme sidste år, og i dag er mit første besøg i Lundeborg. Jeg så en annonce for arrangementet, og så tænkte jeg, at jeg ville have godt af at komme ud, fortalte Frank Nielsen torsdag eftermiddag.

- Men jeg er godt nok overrasket over, at her er så mange mennesker, tilføjede han.

Andre var dukket op, for at mindes den gamle musiker.

- Jeg husker jo Ove Bager helt tilbage fra, da jeg var barn, hvor jeg har oplevet ham her i byen. Så det vækker minder, sagde Annette Aaby om grunden til, at hun var taget til koncert.

Hun var langt fra den eneste, der havde minder med i bagagen fra musikerens tid. For på bagerste række, op langs en mur, stod 75-årige Jette Hansen, der havde sjove anekdoter om arrangementets hovedperson.

- Min morbror var faktisk ham, som Ove holdt til hos om sommeren hernede på havnen. I huset herovre sad Ove og skrev og spillede, og når der havde været lidt for meget fest i den, faldt han i søvn i fiskegarnet. Der var jo virkelig gang i den dengang, fortalte Jette Hansen, som derfor også husker at have omgås Ove Bager som barn.

Jette Hansen mente også, det er på sin rette plads at få fejret musikerens 100 år.

- Han er jo en del af Lundeborg.