Fejl i den kommunale forvaltning: Politiske forhandlinger om Klosterplads skal gå om

Egentligt var der lagt op til, at Økonomiudvalget tirsdag aften skulle sende lokalplanforslag for Klosterplads i høring. Men sagen blev i stedet sendt tilbage til politisk behandling i Teknik- og Erhvervsudvalget. Afgørende oplysninger i sagen fra politiet var nemlig strandet hos den kommunale forvaltning, hvormed politikerne ikke har kunnet træffe beslutning på det rette grundlag.

- Jeg vil være ærlig at sige, at det er en rigtig dum sag for administrationen. For jeg synes, vi har lavet et stort fejlskøn i forhold til, hvordan vi har oplyst sagen, lød det tirsdag eftermiddag fra kommunaldirektør, Erik Bendorf, der også var til stede på Økonomiudvalgets møde senere på eftermiddagen tirsdag, hvor han ifølge Lars Erik Hornemann (V) gav en uforbeholden undskyldning som øverst ansvarlige for den kommunale forvaltning.

Sådan gik det dog ikke, da det er kommet frem, at grundlaget for lokalplanforslaget ikke var korrekt. Væsentlige oplysninger fra Fyns Politi var aldrig nået til politikernes kendskab, men var strandet hos forvaltningen.

Normalt vil jeg altid forsvare administrationen, men i dette tilfælde må vi konstatere, at de har siddet og puttet med nogle papirer, som ville have gjort den politiske diskussion noget nemmere, hvis vi havde haft dem. Administrationen blev ved med at sige, at der ikke var kommet noget fra politiet, som sagde at det ville være et problem med det skarpe sving. Men det var der jo. Og det er også derfor, Erik Bendorf (kommnaldirektør red .) lægger sig fladt ned og undskylder.

Den socialdemokratiske borgmester Bo Hansen (tv) er ærgerlig over, at væsentlige oplysninger i sagen om Klosterplads ikke er kommet frem til politikerne, mens strandede hos den kommunale forvaltning. Kommunaldirektør Erik Bendorf (th) har som øverste ansvarlige givet politikerne en undskyldning. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

- Vi følte os kørt over. Der var jo ikke nogen, der ville lytte til vores kritik og vores forslag om et alternativt vejforløb, fortæller Lars Erik Hornemann (V) om årsagen til Venstres udmelding.

Flere gange pointerede Birger Jensen, at han anså vejføringen for problematisk, uden at forvaltningen af den grund fortalte, at det faktisk også var politiets vurdering. Og i begyndelsen af ugen kunne Fyns Amts Avis så fortælle, at Venstre ville forlade det parkeringsforlig, man ellers var blevet enige om i forbindelse med arbejdet med omdannelsen af Klosterplads.

Og faktisk havde Birger jensen ret. Allerede i en e-mail fra den 13. maj skrev Fyns Politi til Svendborg Kommune, at svinget var for skarpt. Den oplysning nåede dog aldrig videre end til embedsværkets bord. Politikerne, der i forvejen var blevet ganske uenige om omdannelsen af Klosterplads, fik ikke noget at vide.

Kort sagt drejer sagen sig om det skarpe sving ved Klosterplads. I lokalplanforslaget, der var på dagsordenen i Økonomiudvalget tirsdag, var vejføringen fortsat meget snert; noget som blandt andre venstres Birger Jensen i løbet af arbejdet med lokalplanforslaget har kritiseret. Dels fordi vejføringen med det skarpe sving ikke levnede meget plads til de ønskede parkeringspladser ved Klosterplads. Og dels fordi, at han som politibetjent vurdere, at Fyns Politi formentlig ikke ville godkende en sådan vejføring.

Venstre med igen

Nu er det så kommet frem, at Venstre havde ret i, at vejforløbet i lokalplanforslaget for Klosterplads var problematisk, og på Økonomiudvalgets møde tirsdag aften enedes man om at sende sagen tilbage til politisk behandling i Teknik- og Erhvervsudvalget.

Det betyder, at Venstre melder sig på banen igen og gerne vil være med til forhandlinger.

- Jeg synes, vi står i en ny situation nu, og så må vi give det en chance derfra, siger Lars Erik Hornemann, der ikke har meget til overs for måden, hvorpå forvaltningen har håndteret sagen.

- Kommunaldirektøren gav en uforbeholden undskyldning i udvalget. Også direkte til Birger, som jo flere gange har gjort opmærksom på, at den vejføring, der var i projekt var for skarp, og at man burde lave et blødere sving, og at det ville åbne for, at der kunne være et antal parkeringspladser ved Sydbank.

