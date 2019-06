De nye ejere af Ryttershoppen har besluttet at dreje nøglen og i stedet flytte butikken til deres anden forretning, Højlund Mølle i Gudbjerg.

Svendborg/Gudbjerg: Man har et standpunkt, til man tager et nyt. Så mens ægteparret Heidi og Henrik Bjerggaard Hansen ved overtagelsen af Ryttershoppen i Svendborg for et par måneder meddelte, at den bestemt skulle forblive på torvet i Svendborg, har de nu skiftet mening. - Vi flytter butikken til Gudbjerg sidst i august, lyder det fra Henrik Bjerggaard Hansen. Han understreger, at erfaringerne på torvet ikke er dårlige. Men han har omvendt ingen problemer med at redegøre for det fornuftige i at rykke det hele til Gudbjerg og ind i parrets anden forretning, Højlund Mølle, som sælger blandt andet træpiller og dyrefoder. - Det er en ny strategi. Vi vurderer, at det er bedst for vores forretning, hvis vi samler det, så folk, der køber hestefoder og andet, også kan købe rideudstyr. Vi tror, det vil give en god effekt, siger han.

Butiksansvarlig Charlotte Hummel i arbejde i Ryttershoppen, som ligger i Svendborg - lidt endnu. Lejemålet er nemlig sagt op, og til august flytter butikken til Højlund Mølle i Gudbjerg. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ikke raketvidenskab Henrik Bjerggaard Hansen nævner også, at hestefolk, som de er flest, ikke bor i byen. - Så vi kan lige så godt holde dem ude i de lokale samfund, siger han. Og endelig peger han på det indlysende. - Man skal ikke være raketingeniør for at regne ud, at vi på den her måde sparer en husleje. Lejen i Svendborg midtby trækker tænder ud, og der skal virkelig nogle kunder igennem biksen for, at det kan hænge sammen. Så nu er vi ved at istandsætte nogle lokaler på Højlund Mølle, og vores drøm er faktisk at gøre Ryttershoppen både bedre og større, siger han.

Heidi Bjerggaard Hansen (tv.) overtog sammen med sin mand, Henrik Bjerggaard Hansen, Ryttershoppen på torvet for et par måneder siden. Nu har de besluttet at sige farvel til Svendborg og flytter i stedet butikken Højlund Mølle i Gudbjerg. Foto: Katrine Becher Damkjær

Plads til flere Som omtalt andetsteds har Eva Overgaard planer om at åbne en rideudstyrsforretning på Valdemars Slot omkring 20 kilometer fra Gudbjerg. Det er nyt for Henrik Bjerggaard Nielsen, men han vurderer ikke, at de to butikker vil komme til at tage livet af hinanden. - Der er jo også butikker i Nyborg og i Odense, og det er der plads til. Selvfølgelig er der det, siger han. Ægteparret Bjerggaard Hansen overtog Ryttershoppen efter Tina Maabo i april, efter at hun på grund af manglende parkeringspladser på torvet og et deraf følgende fald i omsætningen havde besluttet at slippe tøjlerne.