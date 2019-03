Farvel, kørekort: Ulykkesbilist havde promille på 2,44

Kirkeby: Ingen kom noget til, men en 51-årig mand fik snuppet kørekortet og får det næppe igen lige foreløbig.

Det er konsekvensen af et uheld ved Kirkeby tirsdag aften, kan man læse i døgnrapporten fra Fyns Politi.

Omkring klokken 18.45 kom den 51-årige, som har bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune, kørende ad Rårudvej øst for Kirkeby, og her gik det galt.

Af uvisse årsager kørte han bag om en landejendom, og undervejs kørte han delvist hen over en mur, så begge forhjul hang frit ud over en skrænt, og så havde det naturlige måske været at tage benene på nakken.

Den 51-årige blev imidlertid siddende i sit sæde, og så kontaktede ejendommens beboer nogle af sine familiemedlemmer, som kom til og tilbageholdt manden, til politiet var fremme.

Betjentene fik ham til at puste i et alkometer, og da det viste en promille på ikke mindre end 2,44, blev kørekortet inddraget på stedet.

En promille på mere end 1,2 resulterer ifølge Kørekortportalen.dk i udgangspunktet i en ubetinget frakendelse af førerretten i tre år, og er den på over 2,0, kommer der en bøde og en betinget fængselsstraf oveni.