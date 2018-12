Falske buskort blev opdaget: Dømt for at snyde Fynbus

Fire unge er dømt for at begå dokumentfalsk og bedrageri, da de brugte forfalskede ungdomskort til en tur med Fynbus.

Svendborg: Fire 17-18 årige mænd har tilstået at have snydt sig med Fynbus på falske ungdomskort. De fire tilfælde fandt sted for et til halvandet år siden.

Sagerne har først for ganske nylig været for en dommer ved Retten i Svendborg, hvor de fire hver især var tiltalt for dokumentfalsk og bedrageri i oktober 2018.

En mindre forseelse fik dermed alvorligere konsekvenser og en plet på straffeattesten.

Det første snyderi fandt sted tilbage i juli 2017 på en bustur, hvor kontrolløren opdagede, at der var ændret på gyldighedsperioden i den unge mands ungdomskort. Forfalskningen medførte, at Fynbus stod til at lide et tab på mellem 340 og 640 kroner.

Anden episode var i august samme år, hvor en anden ung mand på rute 930 forbrød sig på præcis samme vis, og senere i samme måned var en tredje ungersvend på samme mision i rute 230. Begge blev opdaget.

Det fjerde tilfælde fandt sted i september 2017, og igen var det et forsøg på at snyde sig med bussen med et forfalsket ungdomskort, der blev opdaget.

Alle fire tiltalte tilstod og blev idømt hver 14 dages betinget fængsel, som kommer til udførsel, hvis de begår ny kriminalitet indenfor det næste år.