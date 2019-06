Svendborg: I forsøget på at nå hurtigt ud til en brand onsdag aften på Klosterplads, påkørte et af Falcks slukningskøretøjer et hus på Bagergade.

Køretøjet var på vej til Klosterplads, hvor en scooter stod i brand. Vidner anmeldte branden klokken 23.20. De fortalte til politiet, at de kort tid forinden havde set unge mennesker i nærheden af scooteren. Men at de ikke havde set den blive antændt.

Tyve minutter senere kom udrykningskøretøjet så til Bagergade på vej til Klosterpladsen. Her påkørte køretøjet et hus, fortæller Poul Hollensted fra Fyns Politi.

- Der opstod kun materiel skade, og dermed slap alle personer uskadt, siger Poul Hollensted./rashe