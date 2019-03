Færre elever på Svendborg Gymnasium: Vi er nødt til at se på personalet

Nye adgangskrav til STX, HTX og HHX efter 9. klasse

Med den nye gymnasiereform er der fra og med i år kommet nye adgangskrav, hvis man vil ind på et alment gymnasium. Der bliver blandt andet stillet skarpere på vurderingerne af uddannelsesparatheden hos 9. klasseeleverne. Der er med den nye reform også blevet indført afgangseksamen i folkeskolen, hvor det tidligere var afgangsprøver. Folkeskoleelevernes karakterer har nu stor betydning for, hvorvidt de kan komme ind på en gymnasial uddannelse.Eleverne skal nu være vurderet uddannelsesparate og have mindst 5,0 i gennemsnit på de afsluttende standpunktskarakterer for deres 9. klasse-år og skal bestå deres afgangseksamen, hvor gennemsnittet også skal være mindst på 5,0. Et andet og nyt krav er også, at eleven skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning.Hvis en elev ikke har det ønskede gennemsnit, er der dog stadig nogle muligheder for at søge en almen gymnasial uddannelse. En af dem er ved en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium.