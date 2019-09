Esben Just på alle tangenter på Arne B

Svendborg: Tirsdag 24. september kan man opleve Esben Just solo på Arne B Music Club.

Der er intensitet og autenticitet i luften når Just sætter sig bag klaver og mikrofon, for at fremmane stemning og liv. En kærlighedserklæring til den håndspillede musik og til det beat, der opstår, når øjeblikket gribes og fortolkes med åbne sanser.

- Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til en fest med Danmarks New Orleans Rock'n'Blues pianist og musikalske entertainer nr. 1, lyder det fra Arne B.

Esben Just giver den fuld rulle i sit solopiano show. Med udgangspunkt i sin kærlighed til alt godt fra New Orleans-musikkens herligheder, bliver der både brug for dansesko, syng-med-stemme og håndklap, når han sætter gang i festen.

Ved bestilling af mad inden koncerten sikrer man sig også en siddeplads. Folk For Folk ser frem til, at der vil blive udsolgt denne aften.

Man kan bestille spisning til kl. 18.30 på tlf. 62 22 47 83.