Svendborg Kommune går tilbage på Dansk Byggeris liste over erhvervsvenlige kommuner. Tilbagegangen skyldes behandlingstiden af byggesager. Kommunens erhvervschef vurderer, at det er realistisk for Svendborg Kommune at klatre op i toppen af listen på sigt.

Svendborg: Tre skridt frem og et tilbage. Det er status for Svendborg Kommune, hvis man kigger på Dansk Byggeris rangering af de danske kommuners erhvervsvenlighed. I den seneste opgørelse falder Svendborg Kommune fra en placering som nummer 33 til 37. Det sker efter nogle år, hvor kommunen i 2016, 2017 og 2018 har kæmpet sig op fra en placering som nummer 59. Placeringen bygger på fakta og konkrete tal, som skal forbedres til næste år, pointerer erhvervschef i Svendborg Kommune Søren Bach-Hansen. - Når vi går frem, vil vi gerne tage æren for det. Derfor tager vi også resultatet til os, når vi går tilbage. - Som erhvervschef ser jeg gerne, at vi ligger helt i top. Billund Kommune er stolte af deres placering som nummer et i undersøgelsen og bruger det i deres markedsføring af kommunen. Og jeg vil da være et skarn, hvis jeg ikke sagde, at jeg gerne ville have samme mulighed. Med det sagt er der forskel på kommunerne. Men det er realistisk, at Svendborg Kommune kommer op i toppen, spår Søren Bach-Hansen.

Byggesager trækker ned Svendborg Kommune ligger rangeret som den anden bedste kommune på Fyn kun overgået af Middelfart. Skal Svendborg Kommune ligge i toppen af Dansk Byggeris liste for hele landet, kræver det forbedringer. Og de første skridt er allerede taget, forsikrer Søren Bach-Hansen. - Kigger man på de forskellige delresultater, ligger vi uforandret på de fleste. Der, hvor vi rykker i en negativ retning, er behandlingstiden af byggesager. Jeg vil ikke komme med kedelige undskyldninger. Tallene skal bare blive bedre. Færdigt arbejde, slår han fast og påpeger, at man i en sparetid har sat to ekstra medarbejdere af til at behandle byggesager og to til planafdelingen. Svendborg-borgmester Bo Hansen (S) håber, at det øgede antal byggesagsbehandlere vil afspejle sig i næste års undersøgelse fra Dansk Byggeri, fortæller han i en pressemeddelelse. - Der er fuld knald på markedet, og vi har ganske enkelt ikke kunne følge med, med den bemanding vi har haft. Det er der nu rettet op på. Vi vil være en erhvervsvenlig kommune, og derfor har vi allerede en tæt dialog med erhvervslivet, hvor vi blandt andet drøfter byggesagstider. - Dialogen vil vi udbygge de kommende år blandt andet via vores nyansatte erhvervschef Søren Bach-Hansen. Derudover har vi netop fået svar fra over 700 lokale virksomheder om deres samarbejde med kommunen. Resultaterne af den undersøgelse ser jeg frem til, når de kommer i løbet af efteråret, siger Bo Hansen.