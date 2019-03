Entreprenør bestjålet: Container skåret op, dør brudt op og vindue smadret

Torsdag morgen mødte ansatte ind til et kedeligt syn hos entreprenørvirksomheden Tonny Madsen A/S. I løbet af natten havde gerningsmænd brudt ind til fabrikshallen og skåret en container op ude foran bygningen.

Tved: Torsdag morgen mødte ansatte ind hos entreprenørvirksomheden Tonny Madsen A/S for at finde ud af, at ukendte gerningsmænd havde været på spil i løbet af natten og bestjålet virksomheden.

Døren ind til fabrikshallen var brudt op, og gerningsmændene havde gennemsøgt hallen og stjålet forskelligt elektrisk værktøj. Et vindue ind til kontorbygningen var knust, men herinde var der ikke fjernet noget.

- De har formentligt forsøgt at komme ind den vej, forklarer Poul Hollensted fra Fyns Politi.

Ude foran fabrikshallen havde gerningsmændene skåret en container op, og også her var der stjålet elektrisk værktøj./rashe