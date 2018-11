Ensomhed på skoleskemaet: - I klassen føler vi os ikke alene

4

Da Ida Sophia Lund var ti år gammel, flyttede hun fra hjemmet i Norge til Svendborg og startede i 4. klasse. Med et nyt sprog, en ny hverdag og ikke et øje, man kendte, var det svært at falde til. Gennem folkeskolen blev hun mobbet, og det har sat sine dybe ar på sjælen.

- Jeg var den "underlige" pige, der kom ind i klassen og blev hurtigt et mobbeoffer. Jeg blev drillet med min accent og for mit udseende, og at jeg var så meget alene.

I dag går hun på HF og drømmer om at blive pædagog.

Hvornår føler du dig ensom?

- Første gang jeg følte mig ensom var, da jeg lige var flyttet til Danmark. Jeg ikke kendte nogen, og der var ingen, der tog godt imod mig.

I dag har jeg nogle rigtig søde piger, som jeg hænger ud med, men jeg kan sagtens stadig til føle mig ensom i dagligdagen, hvis jeg ikke rigtig har nogen at være sammen med.

Hvordan føles det?

- Dengang føltes det, som om jeg ikke hørte til her. Jeg havde ikke nogle venner og stillede mange spørgsmålstegn ved min person og mit liv, for jeg blev meget usikker på mig selv.

Føler du dig ensom i klassen?

- Jeg føler mig ikke ensom, når jeg er på skolen, for jeg har nogle søde piger, jeg hænger ud med, og vi bakker op om hinanden og ved, at vi kan stole på hinanden. Jeg oplever ikke, at jeg ikke er velkommen, og jeg kan sagtens snakke med de andre fra klassen.

Hvorfor tror du, det er svært at tale om ensomhed?

- Det er et hårdt emne. Jeg ved, at der er rigtig mange, der har følt sig ensomme, men det er noget, der går dybt ind i ens krop. Jeg kan selv mærke, at det her ikke er det sjoveste at snakke om, men det er stadig vigtigt at komme ud med, for det er meget et "tystys"-emne.

Der er ikke nogen, der vil sige, at man er sårbar eller trist. Det gør jo noget psykisk ved én, og det er ikke noget, man kan li at snakke om.