Enhedslistens to'er på Fyn efter mistet mandat: Ærgerligt, men nu kan vi sætte klima og velfærd på dagsordenen.

Svendborg: Ærgerligt, men jeg havde heller ikke regnet med det.

Sådan lyder det fra Jesper Kiel, der var opstillet som nummer to for Enhedslisten på Fyn, og dermed stod til at komme i Folketinget, hvis partiet kunne holde fast i valgresultatet fra 2015.

Det lykkedes ikke, men det er en fattet Jesper Kiel, der modtager nyheden sent onsdag aften.

- Det regnede jeg heller ikke med, siger han.

- Det er ærgerligt, fordi vi samlet set i hele landet går lidt tilbage. Det var det yderste mandat, vi fik ved sidste valg (da Enhedslisten andet fynske mandat var et tillægsmandat, red.), og forudsætningen var, at vi kunne holde det resultat, men det lykkedes altså ikke, konstaterer han.

Enhedslisten går ved onsdagens valg en lille smule tilbage på landsplan, hvor man samlet mister et mandat, så man i det nye folketing vil have 13 pladser.

Jesper Kiel bemærker, at partiet i den lokale Svendborg-Langeland-kreds blev det tredjestørste parti og overhalede Dansk Folkeparti. Og selvfølgelig at landsresultatet svingede magten fra et blåt til et rødt flertal.

- Nu kan vi sætte klima og velfærd på dagsordenen. Det kan vi, selvom jeg ikke personligt kommer i Folketinget, og det er altså rigtig væsentligt.

- Jeg har hele tiden taget det som, at nu måtte vi se, hvordan det gik, og jeg har ikke været så sikker på, hvad der kom ud af det. Vi har kæmpet det bedste, vi kunne, og det er ærgerligt, at det ikke lykkedes at sikre mandat nummer to på Fyn, men livet går videre.