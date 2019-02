Enhedslisten vil gå all in på affaldssortering på skoler: - Børn og unge er enormt miljøbevidste

Enhedslisten vil have affaldssortering på alle skoler og daginstitutioner i Svendborg Kommune, men i Børne- og Ungeudvalget foreslår man en prøveperiode, før et endeligt system implementeres fuldt ud. Enhedslisten vil tage emnet op i byrådet.

Svendborg: Plastik for sig og papir for sig.

Der skal meget mere affaldssortering i Svendborg, det skal omfatte alle kommunens skoler og dagsinstitutioner. Det mener byrådsmedlem Susanne Tina Gustenhoff (EL).

- Der er så mange forandringer i klima og miljø, der i den grad presser på, at vi får gang i affaldssortering. Det er helt soleklart for os, og der er en enorm bevidsthed blandt børn og unge om at agere miljørigtigt. Det er det her helt i tråd med, siger hun.

Enhedslisten stillede i 2017 et forslag om at bringe affaldssortering til skoler og børnehuse i kommunen, men efter halvandet års behandling er man i Børne- og Ungeudvalget kommet frem til, at man vil starte ud med en forsøgningsordning fra den 1. april til den 31. december 2019, hvor der affaldssorteres på tre skoler og to dagsinstitutioner i kommunen.

Men det er alt for uambitiøst, mener Susanne Tina Gustenhoff.

- Det er jo en light udgave af vores oprindelige forslag, som vi bliver præsenteret for og med ret uklar argumentation. Vi kan ikke forstå, at man ikke går "all in" på et emne, som vi tænker slet ikke er til diskussion. Det er den vej, vi skal arbejde. Vi foreslår, at man implementerer det på alle skoler og alle dagsinstitutioner, siger byrådsmedlemmet, som derfor ønsker emnet drøftet i byrådet.

I udvalgets sagsfremstilling kan man læse, at "formålet med forsøgsordningen er at indhente den nødvendige viden og erfaring" for "at undersøge de økonomiske og praktiske forudsætninger for at rulle ordningen yderligere ud."