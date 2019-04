Enhedslisten kræver sag om forårs-sfo i byrådet

Sådan er besparelsen

Etableringen af forår-skolefritidsordning er et forslag, der kommer af, at kommunen skal spare på dagtilbudsområdet.



Ved at erstatte de sidste par måneder i børnehaven med forårs-SFO vil kommunen i 2020 få en besparelse på 1,5 millioner kroner. I 2020 år er besparelsen lidt mindre end i årene efter, da man heri også har medtaget et beløb på 1,42 millioner til etableringen af forårs-sfo-ordningen på skolerne.



I 2021 vil besparelsen være på tre millioner kroner - det samme i 2022.



Besparelsen ligger i stillinger - at opgaven løses i skolen med færre voksne. En pædagog koster cirka 450.000 om året, dermed er det cirka syv stillinger, der spares væk.



De penge, der bruges på at etablere forårs-sfo på skolerne, er et engangsbeløb. Skolechef Nanna Lohman oplyser dog, at man for eftertiden kommer til at bruge lidt penge på pædagogiske materialer. Her regner man med 10.000 kroner pr. skole om året.