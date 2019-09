Svendborg: Enhedslisten Svendborg inviterer til debat onsdag 25. september kl. 19 på Forsorgsmuseet.

Formidlingschef ved Danmarks Forsorgsmuseum, Sarah Smed, Hus Forbi-sælger Henriette Hoberg og folketingsmedlem for Enhedslisten Victoria Velasquez byder på en tidsrejse i social ulighed.

Aftenen indledes med tre oplæg med henholdsvis et historisk, et nutidigt og et fremtidigt syn på social ulighed i Danmark.

Efter en lille time er der pause og kaffe, og herefter har alle mulighed for at blande sig i debatten, og give deres mening til kende.

Ulighedsdebatten fylder i disse år meget i medier og politiske taler, men hvad er der sket i et historisk perspektiv? Hvordan er det at leve i bunden af skalaen i dag? Og hvor skal vi hen som samfund, for at sikre, at vi ikke hægter nogen af i fremtiden?

Der er gratis entré til arrangementet.