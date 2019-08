Energisk trio spiller i Lundeborg

Lundeborg: Er du til country-, rock- og bluesrytmer, er Smøjen på havnen i Lundeborg stedet at være på fredag 9. august.

Klokken 20 går Mads Toghøj Trio nemlig på, og så står den ellers på fortolkninger af blandt andre Elvis, Johnny Cash og Hank Williams.

Mads Toghøj udgav i 2012 cd'en Alley of Faith, som var indspillet i Nashville ovre i USA, og ved koncerten i Smøjen vil trioen også spille nogle af hans egne kompositioner, hedder det i en pressemeddelelse fra arrangøren, Lundeborg Musik Kultur.

Simon Højrup spiller guitar, mens Rasmus Grønhøj varetager keyboardet i trioen, og der er gratis adgang vil koncerten. Dog bliver der mulighed for at lægge en skærv til musikken i en blå kaffekande, som vil blive sendt rundt på et tidspunkt. /finn