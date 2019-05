Endte i slåskamp: Husejer forsøgte at stoppe indbrudstyv

Svendborg: Et indbrud udviklede sig efter politiets vurdering til et røveri mandag aften klokken 23.30.

En mand og hans kæreste opdagede klokken 23, at en indbrudstyv havde brudt ind i deres udhus. Mens gerningsmanden befandt sig i udhuset, gik manden, der boede på adressen, hen og blokerede udgangen.

Herefter bad han indbrudstyven om at blive på stedet. Men det ønskede gerningsmanden ikke, fortæller Poul Hollensted hos Fyns Politi.

- Indbrudstyven gik direkte mod manden i døren. Manden, der bor på ejendommen, forsøgte at tilbageholde ham. Det vil indbrudstyven ikke have, og der opstår tumult og slåskamp. Det lykkes indbrudstyven at forlade udhuset og stikke af til bens.

- Under 10 minutter senere møder den første patruljevogn op på stedet. De skønner, at der nu er tale om røveri. Da der ikke længere kun er tale om indbrud, men også vold. Der bliver tilkaldt en hundepatrulje, der sætter en eftersøgning i gang. Men det lykkedes dem ikke at finde gerningsmanden, der stadig er på fri fod, oplyser Poul Hollensted.

Ifølge signalementet skulle der være tale om en mand i alderen 35-40 år, 180 centimeter høj, kraftig af bygning, havde skæg og var iført en mørk hættetrøje. /rashe