Endnu en sur smiley: Sandwichbars rengøring var for dårlig

Svendborg: Fødevarestyrelsen har været på besøg hos sandwichbutikken Boulangerie i Svendborg og konstateret, at der ikke er gjort tilstrækkeligt rent i køkkenet. Det skriver tv2/fyn.

Ifølge samme medie drejer det sig om gulv og kanter ved disk i butikken, hvor der er fundet indtørret sort skidt med indtørrede produktrester.

Derudover er der fundet indtørrede madrester og fedtet belægning i køleskabet i køkkenet, og der kommer til at koste den lille butik sin første sure smiley. Plus en bøde på 5000 kroner.

Indehaver af Boulangerie Minh Do siger til tv2/fyn, at der nu er gjort rent i butikken efter Fødevarestyrelsens besøg.

Ifølge hende skyldes den sure smiley i høj grad, at butikken holder til i en gammel bygning, hvor nogle af faciliteterne trænger til at blive skiftet ud.

- Der trænger også til at blive malet, siger Minh Do til mediet og forsikrer, at der på intet tidspunkt har været risiko for butikkens kunder.

- Der har ikke været noget i vejen med vores mad, understreger hun.