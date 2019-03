Endnu en profil forlader Maritimt Center: - Vi er nødt til at starte forfra

- Maritimt Center har mistet sit formål. Det er gået fra at være en forening skabt af græsrødder omkring en sejlskibsbro til alene at være underlagt de formål, der gælder for Svendborg Event, hvilket gør, at man er nået ret langt væk fra brugerne af havnen, mener Joacim Bøllehuus, der nu har taget konsekvensen og opsagt sin stilling ved Maritimt Center. Foto: Katrine Becher Damkjær