En uge før skolestart: Groft hærværk på sydfynsk skole

Inde på skolen er det gået værst ud over billedkunstlokalet, hvor der er smidt maling på gulvet og væggene. I et personalerum og personalekøkken er der strøet salt, sukker og kakaopulver ud over gulvet, og i biologirummet er der smidt en blanding af vand, papir og kakaopulver ud over gulvet.

Åbne døre hele dagen

Den foreløbige vurdering er, at hærværket på taget alene løber op i over 50.000 kroner, og at de samlede ødelæggelser kommer til at koste mellem 60.000 og 70.000 kroner at udbedre.

Lars Hansen fortæller også, at der ikke er tegn på indbrud.

- Men vi har åbent i sfo'en til klokken 17, så døren står åben hele dagen, og vi gætter på, at der er nogen, der er kommet ind, har åbnet en af lemmene ud mod sportspladsen (en form for vinduer), er gået igen og så er vendt tilbage, fortæller Lars Hansen.

Til gengæld var der tegn på indbrud på skolen i sidste uge, hvor et glas i en dør blev smadret.

- Dengang kom de ind på skolen og hældte noget kalkfjerner på gulvet. Det har de også gjort denne gang, fortæller skolens tekniske serviceleder.

Eleverne starter i skole på torsdag i næste uge.