Krimiforfatter Jesper Stein bruger ofte retsmediciner Hans Petter Hougen i researchen til sine bøger. Nu kan de to opleves i et samtaleforedrag i Borgerforeningen.

Svendborg: Jesper Stein skriver om mord, gerningssteder, opklaringsarbejde og drabsmænd. Og Hans Petter Hougen lever af at lave obduktioner og finde ud af, hvordan døde mennesker er kommet af dage.

Og de to kender hinanden. For Jesper Stein ringer ofte til Hans Petter Hougen for at blive klogere på, hvordan man skaber et troværdigt, fiktivt drab. Mange samtaler har de haft, og tirsdag 26. marts kan man opleve de to i et samtaleforedrag.

Professor i retsmedicin Hans Petter Hougen fortæller om sit liv tæt på døden, og Jesper Stein fortæller om tilblivelsen af sin sjette og seneste bog "Solo", hvor det, lige som tidligere, har været vigtigt for ham at sikre sig, at fagpersoner som Hans Petter Hougen får manuskriptet at læse, så hans fiktion kan komme så tæt på virkeligheden som muligt. Og faktisk er Jesper Steins karakter, retsmedicineren Lennart i Axel Steen-serien delvist inspireret af Hans Petter Hougen.

Samtaleforedraget foregår i Borgerforeningen i Svendborg fra klokken 19 til 20.45, og billetterne kan købes hos Ticketmaster til 180 kroner.