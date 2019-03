En rusten kvindekamp: På cykelværkstedet handler kampdag om at kaste sig ud i en mandeverden

Det er fredag den 8. marts, og jeg har fundet min gamle, sorte Centurion Challenger frem fra baghaven. Der har den stået alt for længe, så dækkene er møre, og kæden er rustbrun. I dag er det Kvindernes internationale kampdag, og den har jeg besluttet at fejre på cykelværksted.

Svendborg: Okay, et flat bagdæk og et løsnet bagagebærer. Det burde da ikke være så svært.

Det er en frisk vind, der rammer mig, som jeg trækker cyklen rundt om hjørnet til Cykeltutten på Frederiksø. Klokken er lidt over tre fredag eftermiddag, og jeg har sat mig for at reparere min cykel her på Kvindernes internationale kampdag.

På Cykeltutten er der inviteret til "Kvinde kend din cykel", et cykelværksted kun for kvinder, og der er allerede en håndfuld damer, der har fingrene nede i cykelolien, da jeg ankommer. Her møder jeg Live Skat Nielsen, der er 29 år og arrangør bag dagens cykelværksted for kvinder.

- Det var faktisk en af drengene, der fandt på det, bekender hun, da jeg spørger til idéen, og hun bryder ud i et grin. Tone Weltzin, der er en anden ung kvinde i værkstedet, skynder sig at råbe:

- Lyv, lyv, lyv, Live. Find bare på noget.

De to kvinder bryder ud i grin, for selvom det måske virker lidt ironisk, var det faktisk drengenes idé.

Live Skat Nielsen er selv ikke nogen ørn til cykler, og det er hun ikke bleg for at indrømme, men det er heller ikke det, det handler om.

- Jeg er ikke bange for at stille mig op i et værksted uden nødvendigvis at vide det hele i forvejen. Det, synes jeg, er en vigtig værdi at have, men mange kvinde har en tendens til at ville gøre alting 100 procent rigtigt i stedet for bare at give sig i kast med det. Det kunne vi godt tænke os, at gøre lidt op med, fortæller hun.