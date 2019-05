En øvebane for eleverne: Ny butik skal uddanne unge med særlige behov

Tanken er, at butikken skal deles op i to, så der i den ene side er butik og i den anden er undervisningslokale. Eleverne på skolen reparerer blandt andet brugte cykler, som de nu vil kunne sælge i butikken. Også aftaler med lokale producenter arbejder skolen på at få i hus, så sortimentet bliver varieret.

- Vi har elever, som ikke er parate til at passe en almindelig praktik, og tanken med en fysisk butik for os, er, at de her kan lære det og lære at blive service-minded. Det bliver en slags intern øvebane, siger Søren Bay Koch, der har været leder på CSV Sydfyn siden januar 2018.

Butikken kommer til at høre under STU-afdelingen - den tilrettelagte ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Her skal skolens elever stå i butikspraktik. Det fortæller centerleder Søren Bay Koch.

Det skal være givende for de unge at komme i skole. Vi skal ramme deres motivation og være med til at give dem den tilfredsstillelse, det er, for eksempel at sælge ting man har lavet i en butik.

Søren Bay Koch blev ansat som centerleder på CSV Sydfyn og Svendborg Heldagsskole fra januar 2018. Han har en stor kærlighed for de unge, der går på skolen, og har interesse i at hjælpe dem godt på vej ud i livet efter uddannelse. Foto: Linea Andersen

Nye linjer

Den fysiske butik kommer også som led i en større ændring på STU-uddannelsen. Hvor linjerne før var opdelt mere efter de unges diagnoser, er uddannelses-linjerne fra 1. maj blevet lavet om til at handle mere om, hvad de unge har interesse for. Linjerne hed tidligere jobophold, kickstart og godt på vej.

Nu hedder de virksomhed og butik, e-sport og teknologi, værksted og grønt.

- Det er gammel tænkning, at man ikke kan sætte folk med forskellige diagnoser sammen. På de her nye linjer sætter vi folk sammen, fordi de har en interesse for det samme frem for, at det er fordi, de har samme diagnose, og det er et bevidst valg, siger Søren Bay Koch.

De nye linjer har været undervejs siden oktober 2018, hvor en arbejdsgruppe og en følgegruppe har snakket med de unge og fundet inspiration fra andre kommuner.

- Det har været vigtigt for os, at linjerne ikke er, hvad vi synes, er vigtigt, men hvad de unge synes, er relevant for dem, siger centerlederen og fortsætter.

