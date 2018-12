Nationalt udbud faldt heldigt ud, så Svendborg Kommune kan spare næsten en million kroner uden at sænke serviceniveauet.

Svendborg: Svendborg Kommune venter i 2019 at kunne spare næsten en million kroner på indkøb af bleer til kommunens ældre, men besparelsen hentes ikke hjem ved at lade borgerne gå længere med den samme ble.

Det er derimod resultatet af et nationalt udbud, der er faldet så heldigt ud, så kommunen nu kan hente en pæn gevinst.

Udbuddet blev gennemført af Statens og Kommunernes Indkøbsservice, og 60 kommuner har tilsluttet sig den nye indkøbsaftale, som træder i kraft 1. februar næste år.

De nye priser betyder altså, at Svendborg Kommune kan spare en lille million kroner på indkøbet af bleer, og det kommer ikke som den helt store overraskelse. Ved forårets sparerunde vidste man, at prisen på bleer ville falde, og man budgetterede derfor med en besparelse på 450.000 kroner. Nu kan man altså lægge omkring en halv million kroner oveni det beløb, efter at man kender det endelige udfald af udbuddet.

- Det her lå lige til højrebenet, og det er den slags besparelser, vi gerne vil have mange flere af, siger Hanne Klit (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget.