En kvart million kroner i hus - litteraturhus på vej i Svendborg

Engang var der boghandel i Brogade 37, og Anna Pia Holmgaard håber, at det bliver her, hun åbner sit litteraturhus. Foto: Finn Eriksen

Journalisten og forfatteren Anna Pia Holmgaard har fået tilsagn om 250.000 kroner fra Øernes Kunstfond, og pengene skal bruges på at åbne en kombineret læsecafé og boghandel i Svendborgs midtby. Også Baggårdteatret er blevet betænkt.

Svendborg: Hun begyndte at læse, da hun var fem år. Anders And. Hun gik siden videre væk fra anden og kastede sig over alt muligt andet skrevet, og siden hun var 10 år, har hun drømt om en fremtid i bøgernes univers. Og nu går drømmen i opfyldelse for den 46-årige journalist og forfatter, Anna Pia Holmgaard fra Svendborg. Hun har netop fået tilsagn om 250.000 kroner Kulturministeriets nye pulje, Øernes Kunstfond, og hun har tænkt sig at bruge pengene til det, hun kalder et litteraturhus. Hvilket skyldes, at det skal kunne to ting. - Det skal være sådan et sted, hvor man kan drive ind og sidde i tykke puder og læse i nogle forlags læseeksemplarer, mens man får en kop kaffe eller te. Og hvor den anden del så er, at man kan købe en bog med hjem, siger Anna Pia Holmgaard, der igennem godt 40 år har læst massive mængder litteratur og har gjort sig nogle tanker om stedets sortiment. - Der skal ikke være bøger med slankekure eller Jussi Adler Olsen-krimier til 299 kroner, for det er der andre, der gør bedre end mig. Det skal være bøger, som er valgt ud fra nogle kvalitetsparametre. Og fordi jeg kan håndplukke, bør jeg kunne få en god boghandel - lidt i stil med Troels', siger hun med adresse til den nu lukkede Troels Boghandel i Møllergade.

Fynske modtagere Ud over Anna Pia Holmgaard og Baggårdteatret har følgende fynske projekter fået penge fra Øernes Kunstfond:



Bådebyggeriet, Bådebyggeriet - Café & Kystaktiviteter, Dyreborg, 100.000 kroner.



I/S Heartland Festival, Kunsten på Heartland Festival ved Egeskov Slot 2019, 75.000 kroner.



Odense Kommune, Carl Nielsen Internationale Konkurrence, 250.000 kroner.



HICSUM, Odense Sommeropera, 100.000 kroner.

Anna Pia Holmgaard får lov til at leve sin kærlighed til bøger helt ud.

En drøm om Brogade Anna Pia Holmgaard havde allerede inden tilsagnet sonderet terrænet i jagten på en passende placering. Og kom frem til, at Bolig og Stils efterladte lokaler i Brogade 37 kan noget. - Jeg syntes, der var fine lokaler, så da jeg kom hjem, googlede jeg adressen og opdagede, at det er de samme lokaler, som i 50 år husede den berømte Hilda Hansens Boghandel. Jeg tænkte, at det var et tegn, siger Anna Pia Holmgaard, som derfor vil forsøge at få en aftale i stand med ejendommens ejer. Falder den heldigt ud, behøver hun ikke martre sig selv for at finde på et navn. - I så fald skal litteraturhuset enten hedde "Brogade 37" eller "Hilda Hansens Efterfølger", siger hun.

En løftestang Selv om 250.000 kroner er mange penge, ved Anna Pia Holmgaard udmærket, at de vil få ben at gå på. Og at de ikke rækker hele vejen. - Men når selveste Kulturministeriets fond har vist, at de tror på projektet, så tænker jeg, at det kan være en løftestang til at arbejde videre med andre fonde. Og at jeg måske vil have lettere ved at få hul igennem til for eksempel erhvervslivet, siger hun. Og mens det er usikkert, om det lige bliver Brogade 37, der bliver hjem for litteraturhuset, så er der ifølge Anna Pia Holmgaard andet, der ligger mere fast. - Det bliver til noget. Det er helt sikkert, siger Anna Pia Holmgaard, der forventer at åbne 1. maj 2019.

Teaterpenge Anna Pia Holmgaards projekt, Litteraturhus, er ikke det eneste Svendborg-projekt, der har fundet nåde for Øernes Kunstfonds blik. Således har Baggårdteatret får tilsagn om 100.000 kroner - penge, som skal bruges på Sundets Stilhed, som er et såkaldt audio-eventyr med Bertolt Brecht.