En drøm af en chefredaktør

Svendborg: Ingen af dem er i tvivl. De har fat i den helt rigtige kvinde, mener både Peter Orry, ansvarshavende chefredaktør i Jysk Fynske Medier, og Hans Erik Nellegaard, der er formand for A/S Svendborg Avis.

Faktisk mener førstnævnte, at der er tale om lidt af en drømmekvinde til posten som ny chefredaktør for Fyns Amts Avis.

- Jeg kan sige det kort. Da vi gik ind i den her proces, havde jeg svært ved at forestille mig, at vi kunne finde en kandidat, der er så skræddersyet til jobbet som Rikke, siger han.

Rikke Bekker er navnet på kvinden, der tager over efter den netop afgåede chefredaktør Carsten Olsen. Og Peter Orry kan de kvalifikationer, der nu bringer Rikke Bekker til chefkontoret i Sankt Nicolai Gade 3, på fingerspidserne.

- Det er hendes journalistiske styrker. Hun har mange idéer. Og så er det hendes ledelsesstyrker og erfaringer, som hun har demonstreret mange steder. Og så virker det her som hjerteblod for hende. Hun vender hjem, og hun har huset, Svendborg og hele Sydfyn i blodet, siger Peter Orry.

Han ser desuden for sig, at den nye chefredaktør passer ind i den store koncern, Jysk Fynske Medier, hun og Fyns Amts Avis er en del af.

- Det er en af de ting, jeg har lagt vægt på. Hun skal ikke kun styre huset her, men sørge for, at det er et engageret og entusiastisk medlem af virksomheden, og at de fordele, der er ved det, vi kan sammen, bliver udnyttet.