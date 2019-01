En del af fællesskabet på Færgevej: Et sted at profilere sig fra

Mathias Winther, Winther Training - træning og kostvejledning: - Jeg blev færddiguddannet to år siden, og i sommer startede jeg op som selvstændig. Meget kostvejledning nu til dags foregår online, telefonisk, på mail og sociale medier, men jeg ville også gerne lave noget personlig træning og rådgivning. Jeg var så heldig at få en plads nede i Fit Zone til træningen, og så er jeg her i huset et par gange om ugen og mødes med folk. Jeg har fået en del ud af det. Mit visitkort ligger her for eksempel, og jeg tænker, at det klientel, der kommer her, tit godt kunne tænke sig at få den del, jeg tilbyder med. Så det er en god måde at profilere sig på og få nye kunder.

Signe Marie Kondrup-Gram, kunstmaler, kunstmaler, udstiller sine værker i huset: - Egentlig er jeg hjemmegående efter et langt sygdomsforløb, som var benhårdt, men gjorde, at jeg sprang ud i at male. Der var så en af Anjas kunder, som jeg kender, der anbefalede mig, og jeg fik mine billeder op at hænge her. Det har gjort, at der er nogle flere, som har henvendt sig til mig, og at jeg nu skal udstille nogle andre steder. Uden stedet her var jeg måske ikke sprunget ud i at udstille.