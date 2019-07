En allé af trehjulede cykler: Beboere i kamp mod høje hastigheder

Tåsinge: Man møder den første et lille stykke uden for byen. På den anden side af byskiltet er der endnu en. Og en til på modsatte side af vejen. Og en til lidt længere henne.

De står helt ude ved vejkanten, de små, røde trehjulede cykler, som ikke er at overse, når man kører gennem Vemmenæs på Tåsinge. Og det er da heller ikke meningen, forklarer Mads La Cour, der har været med til at sætte dem der.

- Vi oplever tit at folk kører for stærkt gennem byen til fare for fodgængere, børn og dyr. Derfor har vi valgt at stille de trehjulede cykler ud til vejen med det formål at få billisterne til at lette foden fra speederen, siger Mads La Cour.

Han bor i nummer 20 på Vemmenæsvej og har sammen med en række naboer taget initiativ til den utraditionelle happening.

For nu vil de én gang for alle have farten ned, da de er trætte af på daglig basis at se bilerne suse gennem byen.

- Det her er jo en gammel landsby, hvor alle husene ligger helt ud til vejen. Så snart vi åbner vores hoveddøre, står vi jo nærmest ude på vejen, og så er det ikke ret sjovt, når bilerne kommer farende uhæmmet forbi os, siger Mads La Cour.

Han bliver bakket op af Mette Thomsen, som bor i et af de første huse inden for bygrænsen og kan se vejen fra sit vindue.

- De når slet ikke at tage farten af, inden de når ind til byen, forklarer Mette Thomsen, som har boet i Vemmenæs i otte år.

- Der er også meget tung trafik gennem byen med lastbiler, som også kører for stærkt, tilføjer hun.