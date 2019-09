Elevrådsformand anbefaler øl på Hansted og slentretur på kirkegård

1) Nyd stemningen på Hansted

Hansted er byens hyggeligste bar. Det mener i hvert fald elevrådsformanden på Svendborg Gymnasium Asta-Marie Bjerring Lomholt.

Står det til hende, bør man tage et smut forbi den stemningsfulde bar, hvor man kan nyde lækre øl og gode drinks.

- Det er et brunt værtshus, men på en lækker måde. Der er altid hyggelig musik og søde mennesker, fortæller Asta-Marie Bjerring Lomholt.

Tager man derhen, får man også altid en forskellig oplevelse fra gang til gang, mener hun.

- Det er ofte bartenderne, der sætter musikken over højtalerne, og det bærer præg af at være i andres lejlighed, for musikken er altid forskellig, og det kan jeg godt lide, siger Asta-Marie Bjerring Lomholt.

- Og de er altid modtagelige overfor sangønsker, tilføjer hun.

Elevrådsformanden har også selv haft særlige oplevelser med stedet. Det var nemlig her hun for to år siden mødte sin kæreste.

- Det slog bare klik, og så har vi været sammen lige siden, fortæller hun.