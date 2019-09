Den nationale Naturvidenskabsfestival i uge 39 sætter i år fokus på grundlaget for alt liv på Jorden - vand. Svendborg Kommunes 4.- 6. klasser bliver i den anledning inviteret til Grøn Fredag.

Svendborg: Elever fra mellemtrinnet i Svendborg Kommunes skoler tager fredag i uge 39 de naturvidenskabelige dykkerbriller på for at blive klogere på det blå guld, nemlig grundvandet, som vi bor og lever ovenpå, og som har stor betydning for livet og naturen i Svendborg.

Fredag 27. september er klasserne inviteret på Rantzausminde Skole til Grøn Fredag, en anderledes skoledag fyldt med aktiviteter med miljø, klima og naturvidenskab i centrum.

Aktiviteterne vil knytte sig til grundvandets betydning for liv i Svendborg. De foregår i samarbejde med skolens ældste elever og det lokale forsyningsselskab, Vand og Affald.