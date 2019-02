Elever tager roret: Overtog skolen og inviterede byens børn til leg

Mens andre har holdt ferie, har eleverne på Sydfyns Erhvervsforskole overtaget driften af skolen og inviteret byens børn til aktiviteter og leg.

Svendborg: Niels Irmenger knipser guitarstrengene med plektret. Det kræver lidt snilde at få hånden hele vejen rundt om gribebrættet, især når hænderne ikke er så store, men for den 10-årige guitarist er det en vant sag. Tonerne fra guitaren blander sig med lydene fra stortrommen, keyboardet og et par ukuleler, der smelter ind i hinanden i et større sammenkog i øvelokalet på Erhvervsforskolen i Svendborg. Orkestret på omkring 10 mand af de helt små og de så-godt-som-voksne musikere skal efter kun halvanden time allerede have deres allerførste optræden. Selvom uge 7 er skolernes vinterferie, er der langt fra stille på produktionsskolen på Hellegårdsvej i Svendborg. Omkring 80 af skolens 125 elever er på skolen, men i denne uge er rollerne vendt om. Skolen har inviteret Svendborgs børn fra 8 til 12 år til "Byg og leg i vinterferien", og skolens elever har ansvaret for aktiviteterne. I projektugen er ledelsen og underviserne dermed skiftet ud med skolens egne elever, der selv står for at drive værkstederne, hvor børnene kan møde op og bygge et fuglehus, spille ukulele eller dykke ned i onlinespillet Fortnite. På de tre dage skolen har haft åben, har godt og vel 200 børn taget imod det tilbud. Der er ikke noget nyt i, at eleverne har mødepligt i vinterferien, men nyt er det, at kommunens børn inviteres indenfor til leg- , fortæller linjeleder for pædagog, SOSU og sundhed, Anni Lykke Nyholm. - Vi har haft projekter hver vinterferie, hvor de unge skal stå for skolen og drive værksteder, men det er første gang, vi inviterer børn til aktiviteter. Vi syntes, at der manglede aktiviteter i Svendborg Kommune. Der er en aldersgruppe, som falder ud af SFO og samtidig er for små til at være alene hjemme og for store til at lege, siger hun. - Og når vi så lader eleverne drive skolen, giver vi dem jo et ansvar. Vi slår stillinger op, og så skal de skrive ansøgninger og til samtale, ligesom man gør ude i virkeligheden.

Jeg startede her på skolen, fordi jeg ville være sikker på, hvad jeg ville, og det er jeg egentlig nu. Nikolaj Madsen, elev på Sydfyns Erhvervsforskole

Bandet, der består af skolens elever og musikinteresserede børn, optrådte med Kim Larsens Blaffersangen. Her ses lærling Simone Thagaard og Tristan Feltmann på 9 år. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ligesom på arbejdsmarkedet I værkstedshallen er omkring 10 børn i gang med fukssvans og skruemaskiner, og 16-årige Nikolaj Madsen hjælper med at holde fuglehuset sammen, mens der skrues. Han går til dagligt på smedelinjen, men er i denne uge leder af Bygge & Anlæg. - Der er mange ting, som skal være på plads. Bare det med at have materialer klar. Det ene øjeblik kan der være helt fyldt i bunken, og det næste er der tomt. Første dag synes jeg godt nok, at der var meget at holde styr på, forklarer han. Nicolaj Madsen har tidligere gået på Svendborg Heldagsskole og har været elev på produktionsskolen siden efteråret. Han har planer om at læse til mekaniker efter sommerferien, men tiden på Hellegårdsvej, føler han, er godt givet ud. - Jeg har lært at svejse, bruge en kantpresser og plasmaskærer, så det tror jeg da helt klart, at jeg kan bruge. Jeg startede her på skolen, fordi jeg ville være sikker på, hvad jeg ville, og det er jeg egentlig nu, fortæller den 16-årige svendborgenser, der heller ikke lider det store afsavn ved den skoleferie, som hans jævnaldrende på ungdomsuddannelserne nyder godt af. - Det er jo ligesom ude på arbejdsmarkedet, der kan man jo heller ikke bare holde ferie hele tiden. Livet på skolen er han glad for, men fremtidsplanerne begynder også at trække. - Jeg kan godt lide at være her, men nu vil jeg også gerne ud på grundforløbet (til mekanikeruddannelsen red.), siger Nicolaj Madsen.

11-årige Silas Hjelmdrup var glad for at komme ud og spille musik i stedet for at være derhjemme og spille computer. Foto: Katrine Becher Damkjær

Reformering af skolen Det er en udmelding, der med sikkerhed ville vække begejstring hos landets politikere. Siden 1993 har skiftende regeringer forfulgt en målsætning, om at 95 procent af alle unge skal fuldføre en ungdomsuddannelse, og produktionsskolerne har en vigtig rolle til at gribe unge og forberede dem til en fremtid på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Efter årtier med lang vej til målstregen nedjusterede regeringen i 2017 målsætningen til 90 procent. Men ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds tal fra 2017 var hver syvende ung mellem 15 og 29 år hverken i uddannelse eller job. I Svendborg og Langeland Kommuner er tallene op omkring hver femte. Et bredt flertal af folketinget vedtog i 2017 en reformering af de forberedende tilbud, som produktionsskolerne er en del af. Fra august 2019 vil der i stedet for den model, man kender i dag, implementeres den Forberedende Grunduddannelse på skolen. Præcist hvad det indebærer af forandringer, er der fortsat tvivl om, men linjeleder Anni Lykke Nyholm fortæller, at man håber på og regner med at kunne gentage vinterferieaktiviteterne for børn næste år. - Vi har generelt fået gode tilbagemeldinger fra eleverne, og de fortæller os, at det giver meget mening, det her. Der har været god stemning blandt eleverne om at skulle lære noget videre til børnene. Så vi vil da helt klart se, om vi kan gentage det næste år, men præcist hvordan, kan vi ikke sige noget om endnu.

Sydfyns Erhvervsforskole har i denne vinterferie inviteret børn til åbne værksteder, hvor de har kunne game, spille musik og arbejde i snedkerværkstedet. Foto: Katrine Becher Damkjær

Modgang hjemmefra Tilbage i øvelokalet har 11-årige Silas Hjelmdrup flittigt gang i trommerne. Han går til hverdag på Ollerup Friskole og spiller i Peder Most Garden, men i dag er han under kyndig vejledning af 18-årige Xhevdet Bajrami, der er elev på musiklinjen. Selvom Silas Hjelmdrup allerede har haft gang i trommestikkerne i omkring et års tiden, synes han nu alligevel, at der er lidt at komme efter herude. - Det har været fedt indtil videre. Og så er det da sjovere end bare at være derhjemme og spille computer, fortæller Silas Hjelmdrup. For Xhevdet Bajrami har projektugen også været en succes. - Jeg kan godt lide at se andre udvikle sig. Det er der noget tilfredsstillende ved. Så føler man, at man har gjort en forskel, fortæller han. Xhevdet Bajrami har tidligere gået på Nymarkskolen, men i de sidste år af folkeskolen var han så skoletræt, at han helt blev væk. I maj sidste år begyndte han på Sydfyns Erhvervsforskole, og nu er planerne at blive frisør, hvis han altså ikke kan leve af musikken. - Det er mega-nice her, udbryder han, men selvom Xhevdet Bajrami er glad for sit valg og nu møder op i skole igen, har det ikke været helt uden modgang. - Da jeg kom ind her, blev min mor og far rigtig skuffede. De sagde, at det er en skole for dumme mennesker, men jeg fandt ud af, at det er noget helt andet. Det er jo som et rent sabbatår, og man får noget at vågne op til hver dag. Mine forældre kan stadig ikke forstå det, men jeg har sagt, at det er mit ansvar, og at jeg må gøre, hvad der er bedst for mig.