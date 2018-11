Elever skipper skolen for klimaets skyld: - Vi kan ikke tie problemet ihjel

En flok sydfynske elever er så bekymrede for klimaet, at de fredag skulkede fra skole for at tage del i en verdensomspændende demonstration. Målet er at åbne politikernes øjne for klimaforandringerne.

- Og så er vi her for at vise vores utilfredshed med et system, hvor hurtig profit virker til at være vigtigere end at gøre noget godt for naturen, som jo ellers er vigtig for os alle sammen, siger han.

- Vi er her i solidaritet med Greta Thunberg. Vi deler hendes værdier og mener, at det er vigtigt at gøre noget nu for, at politikerne skal tage klimaforandringerne seriøst, siger 16-årige Anton Thomsen fra Oure Efterskole, der var taget til klimademonstration med en række af sine efterskolekammerater.

For da Greta Thunberg, som hun hedder, stillede spørgsmålet under en klimademonstration i Helsinki og siden fulgte det op med at strejke fra skolen i tre uger op til rigsdagsvalget, fordi hun ikke mente, at klimaforandringer fyldte nok i valgkampen, satte hun gang i en bevægelse, som unge over hele verden nu følger trop på.

- Hvorfor skal vi gå i skole og studere for en fremtid, der snart ikke længere findes?, lyder det på et banner på Lille Torv, som er scenen for demonstrationen "Skolestrejke for Klimaet".

Den 15-årige svenske pige Greta Thunberg kæmper for at ændre klimaforandringerne. Det gør hun ved at sidde foran Riksdagen og demonstrere med sit banner med ordene: "Skolestrejke for klimaet".Hun gjorde første gang opmærksom på sig selv ved en klimademonstration i Helsinki. Senere strejkede hun fra skolen i tre uger frem mod rigsdagsvalget. Greta Thunbergs interesse for klimaforandringer opstod, da hun var ni år gammel og gik i tredje klasse. Hun har i de seneste seks år lavet en masse research vedrørende klimaforandringer og gør selv en del for klimaet. Hun er stoppet med at spise kød, flyve i flyvemaskiner og købe ting, der ikke er yderst nødvendige. Gretas mor, Malena Ernman, er kendt i Sverige som både operasanger, debattør og klimaforkæmper. Hun har udgivet en bog, hvori hun beskriver, hvordan Greta fik familien til at stoppe med at flyve, hvilket indebar, at hun selv måtte opgive hendes internationale karriere. Skolebørn og gymnasieelever fra flere dele af verden har fredag den 30. november demonstreret for at fortælle politikere og voksne, at vi må gøre noget for at begrænse klimaforandringerne. I Danmark har seks byer deltaget i demonstrationen, heriblandt Svendborg. /helena

Skal påvirke politikerne

Maja Møller-Knudsen, der er 14 år og går i 8. klasse på Kassebølle Friskole på Langeland, er også betaget af Greta Thunbergs kamp for klimaet og var derfor taget til demonstrationen i Svendborg.

Faktisk lykkedes det hende at overtale både 8. og 9. årgang på skolen til at tage med.

- En dag, da der ikke var lærere i klasseværelset, fik jeg fortalt de andre, at der altså er en demonstration i Svendborg fredag, og om vi ikke alle skulle tage til den. Det var ikke svært at overtale dem, siger hun og sætter ord på, hvorfor de demonstrerer.

- Vi gør det for at påvirke politikerne og få dem til at indse, at det er nu, de skal gøre noget ved klimaforandringerne. For vi unge kan jo godt gøre små ting for klimaet som at blive bedre til at slukke stikkontakterne, når vi går hjemme fra, og til at tage kollektiv transport. Men de store ting og beslutninger skal politikerne tage, siger Maja Møller-Knudsen, der håber, at de voksne ser og lytter med.

- Jeg håber, at de kan se, at vi mener det alvorligt, når vi vælger ikke at tage i skole og demonstrere i stedet. Jeg tror også, at de kan se alvoren i, at det her er børnene, som skal sige til de voksne, at de skal tage ansvar, og ikke omvendt. Det må gøre indtryk.