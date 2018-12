Elever på Stokkebækskolen slipper for ekstra skoleskift

Den nuværende 2. klasse på Stokkebækskolens afdeling i Gudme slipper for at flytte til Gudbjerg eller Hesselager efter sommerferien. Det har politikerne i Børne- og Ungeudvalget besluttet onsdag eftermiddag.

Svendborg: Politikerne i Børne- og Ungeudvalget har besluttet at skåne den nuværende 2. klasse på Stokkebækskolen i Gudme for et skoleskifte til sommer.

Det var ellers meningen, at eleverne i 2. klasse i Gudme efter sommerferien skulle starte i 3. klasse i enten Gudbjerg eller Hesselager - for som politikerne besluttede i efteråret, skal de to afdelinger efter sommerferien som bekendt stå for Stokkebækskolens indskoling, mens elever fra 4. klasse og opefter skal gå i Gudme.

Udsigten til at børnene i 2. klasse i Gudme skulle skifte til en af de andre afdelinger efter sommerferien for allerede året efter at skulle skifte tilbage til Gudme-afdelingen, de kom fra, året efter, fik dog forældrene op af stolene.

Forældrene bad om dispensation, så deres børn kunne tage 3. klasse på skolen i Gudme og derefter fortsætte på samme skole i 4. klasse, og den dispensation har man altså fået af politikerne, der nikkede til det på Børne- og Ungeudvalgets møde onsdag eftermiddag.

Udvalgsformand, Henrik Nielsen (K) forklarer:

- Bekymringen er jo, at det vil give mange skift på relativt kort tid, men nu giver vi mulighed for, at de kan undgå det her skifte. Vi imødekommer det her ønske, så børnene undgår at skifte skole til sommer og så igen at skulle skifte tilbage allerede året efter.

Henrik Nielsen påpeger, at det er op til skolens ledelse og skolebestyrelsen at beslutte, hvordan man vil fordele børnene på de forskellige matrikler efter sommerferien, men siger, at han da har en forventning om, at den kommende tredje-klasse på Gudme-matriklen får lov at blive i Gudme, sådan som de nu har fået lov til af politikerne.