Elev skal i fængsel: Truede provokerende lærer med tæsk

En elev på Svendborg Erhvervsskole skal i fængsel efter at have truet en lærer både inde på skolen og uden for skolen med tæsk. Arkivfoto: Roland Petersen

Retten i Svendborg har dømt en nu tidligere elev på Svendborg Erhvervsskole til at skulle afsone 30 dages fængsel for trusler mod en lærer på skolen. Der blev i dommen lagt vægt på, at tiltalte havde lignende domme bag sig, og at læreren forinden havde provokeret eleven.

Svendborg: En elev skal 30 dage bag tremmer, fordi han to gange truede sin lærer på Svendborg Erhvervsskole med tæsk, vurderede retten i Svendborg for nylig. I dommen blev der lagt vægt på, at det ikke var første gang, at tiltaltes temperament fik ham til at overtræde straffeloven, ligesom der blev lagt vægt på, at læren havde provokeret tiltalte forinden. Den nu tidligere elev på Svendborg Erhvervsskole var tiltalt for at have truet sin lærer med vold ved to episoder. Første gang skulle han over for læren have hævet sin ene arm, vist sin flade hånd og udtalt, "skal jeg klappe dig en?" Anden trussel skulle være sket ved, at han på vej væk fra skolen stoppede foran lærerværelset og råbte lærens navn efterfulgt af sætningen, "jeg skal nok få fat på dig". Tiltalte nægtede sig skyldig i begge punkter.

Forhistorie med vold og narko Til Kriminalforsorgen havde tiltalte fortalt, at han ikke havde et problem med narkotika. Og at han op til retssagen ikke havde drukket alkohol i halvanden måned, ligesom han heller ikke havde røget hash i 14 dage. Tiltalte havde desuden fortalt til kriminalforsorgen, at han røg hash for at dulme sit temperament. Det fremgik også i retten, at eleven fire gange tidligere i årene 2011, 2013 og 2014 havde modtaget domme for trusler om vold og for at udøve vold.

Skal i fængsel Retten fandt både offerets og et vidnes forklaring for troværdig, og at forklaringerne på afgørende punkter understøttede hinanden. Det blev også fundet bevist, at truslerne skete, efter at tiltalte havde overhørt læren sige "sådan en tosse kan vi ikke have gående og true personalet". På baggrund af forklaringerne vurderede retten, at tiltalte var skyldig i begge tiltaler og dømte ham 30 dages ubetinget fængsel for trusler mod en offentlig ansat.