Elektrisk dag som afslutning på klimauge i Svendborg

Borgmester Bo Hansen klipper (ikke den røde snor) men en tyk ledning med en stor boltsax kl. 10.30 på dagen for arrangementet.

Svendborg: Det bliver en både legende og lærende dag, når SEF A/S og GO2Green afslutter Svendborgs klimauge ved at invitere til Elektrisk dag lørdag 28. september fra kl. 10 til 14. Arrangementet foregår hos SEF A/S på Faaborgvej 44 i Svendborg.

Der tales meget om klima og bæredygtighed. Men hvad er løsningen? Hvordan kan vi forene det bæredygtige med det praktisk mulige og den gode samvittighed og hvordan organiserer man et moderne liv i respekt for klimaspørgsmålene?

Det tema tager SEF A/S og GO2Green op på den elektriske dag.

En lang række aktører stiller sig til rådighed og fortæller og demonstrerer nye elektriske muligheder. På den elektriske dag kan man møde forhandlere af elbiler, el-bilentusiaster, forhandlere af elcykler og elektriske haveredskaber samt robotmaskiner.

Man kan også lære om hvorledes en bil lades op i garagen eller om de gode muligheder for at varme et hus op med strøm - kaldet nærvarme.

SEF A/S og GO2Green samarbejder på den elektriske dag med biblioteket, der vil præsentere ny viden og litteratur samt vise kortfilm/klimafilm i SEF´s biograf (auditoriet): Musikskolens elever vil sikre musik og fællessang om vind og vejr.

Aeeangementet er ikke kun for voksne mænd og kvinder, Der vil være masser af indslag for børn. Der vil være konkurrencer om at kunne køre helt præcist på både elløbehjul og på elcykel. Naturama stiller også op. Det samme gør elever fra den nye Scienceklasse på Tåsingeskolen sammen med deres lærer, Jens Lassen.

Autohuset Kronsbjerg har sponseret en flot præmie, idet der på dagen udtrækkes en heldig familie, der kan komme til at køre i en elbil (Nissan Leaf) i en uge.

På dagen kan man møde Autohuset Kronsbjerg, Autohuset Vestergaard, Karvil Biler, Diluxu, Elbilforeningen FDEL, Sperto ladestandere, Design Cykler, Fri Bike Shop, On Bike, Have og Parkcenter Svendborg og JS XL Byggecenter. Desuden medvirker Biblioteket, Naturama, Musikskolen og Scienceklassen fra Tåsingeskolen.