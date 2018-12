Ekstra julegave til operafans: Sydfyn får sin egen operafestival

Supplement til slotsopera

Den sydfynske egn er ikke operaudsultet. Hvert andet år sætter operainstruktør Anne Barslev en forestilling op på Valdemars Slot, og den skal den nye operafestival ikke kollidere med.

- Vi skal supplere hinanden, så de år, hvor hun sætter opera op, supplerer vi med andre arrangementer, som bakker op om det, og de andre år laver vi vores eget, siger Kurt Sorknæs.

Hans og bestyrelsens opgaver kommer nu i første omgang til at bestå i at skaffe foreningens første medlemmer.

- Det kommer til at koste 100 kroner om året at være medlem, og det kan man blive så snart, vi får en bankkonto en af de første dage i det nye år. Og vi regner bestemt med, at vi kan skaffe fordele for 100 kroner. Det bliver noget med, at man får mulighed for at købe billet før andre eller at der står et glas eller noget andet klar, når man møder op til et event, siger han.

Foruden Kurt Sorknæs består bestyrelsen af organist og komponist Povl Christian Balslev, Erik Rahn fra bestyrelsen i Slotsoperaen, Thomas Storm, der er kunstnerisk chef ved Den Fynske Opera, Sophus Simonsen, baryton og aftenskoleleder, og Anja Mia Haas, chef i Svendborg Event.