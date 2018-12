Ekspert: Hold jul flere gange for at blive i folks bevidsthed

- Jeg tror, den stigende hjælp, som eksempelvis varmestuen oplever, skal ses i den tid, vi er i lige nu. Julen er en tid med nogle værdier, der italesættes meget. Blandt andet at vi er sammen om noget og kommer hinanden ved, og der kan folk nemmere sætte sig ind i, at der er nogen, der mangler det, siger Bjarne Ibsen.

Det mener Bjarne Ibsen, der er professor ved Center for forskning i Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet og har forsket i frivillighed ved Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed (CiFri).

Svendborg: I tiden op til julen byder flere sig til med enten frivillige timer, en ekstra flæskesteg eller et par poser æbleskiver til de udsatte på Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg. Og selv om varmestueleder John Eckhardt, undrer sig over, at hjælpen mere eller mindre udebliver resten af året, så giver det god mening.

Hold jul flere gange

Professoren forstår godt, at varmestuen gerne vil have, at folk også giver en hånd med resten af året, men at hjælpen kommer omkring juletid er et udtryk for, at julen handler om mere end gaver og god mad.

- Jeg kan godt forstå, at man gerne vil se, at folk var mere engagerede på andre tidspunkter, men man kan vende den om at sige, at det er et udtryk for, at der er nogle værdier, der rækker ud over det rent materielle hos folk, fordi de tillægger nogle overordnede værdier til julen, siger Bjarne Ibsen.

For at få flere til at melde sig som frivillige og donere i samme stil, som de gør til jul, kræver det i højere grad, at man skaber anledningen til at give, forklarer professoren.

- Frivilligt arbejde er tæt knyttet til konkrete sammenhænge og situationer, så hvis du skal have flere til at engagere sig, skal du skabe nogle flere af de sammenhænge, siger han.

Så hvad kan varmestuen gøre?

- Eksempelvis holde jul flere gange om året. Det handler i hvert fald om at skabe sammenhænge for folk, hvor vi i højere grad vægter sammenhold og fællesskab, som på den måde er en anledning til, at flere giver, siger Bjarne Ibsen.