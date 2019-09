Eksotisk mad og kulturmøder i Krøyers Have

Og bliver mulighed for at smage på mad som cevapi fra Bosnien, iranske roulader med rosenvand, frisk wok-mad fra Vietnam - og mange andre smagsoplevelser, der vil pirre og udfordre smagsløgene.

Kom og se hvad vi laver

- Vi håber, at mange mennesker vil lægge vejen forbi Krøyers Have og bruge nogle timer til at hygge sig i, siger Banafsheh Razavian, der sammen med andre medlemmer af Integrationsrådet er primus motor for festivalen.

Pia Dam, der er formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Svendborg Kommune, glæder sig over, at Svendborg igen kan byde velkommen til at integrationsfestival.

- Det er dejligt, at Integrationsrådet atter har fået festivalen op at køre. Det er en god måde for rådet at fortælle om det store arbejde, der bliver gjort på hele integrationsfeltet. Både som borger og politiker i Svendborg håber jeg, at mange svendborgensere vil lægge vejen forbi Krøyers Have 14. september, siger Pia Dam i en pressemeddelelse fra kommunen.